Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных украинцев

Кипр ужесточает правила въезда для путешественников из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

В частности, пассажиры, не прошедшие иммунизацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.

Кроме этого, до получения результата (3 часа) гражданам необходимо будет оставаться на самоизоляции.

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Однако, по информации МИД, вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, которые позволяют путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.

Ранее мы писали о том, что на Кипре зафиксировали первые случаи индийского штамма COVID.

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По материалам: Подробности