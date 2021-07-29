Общество

Кабмин изменил условие работы школ на карантине

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Кабмин изменил условие работы школ на карантине

Кабинет министров опубликовал постановление с изменениями ограничений адаптивного карантина. Правительство решило привязать работу школ в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина к уровню вакцинации персонала.

Согласно постановлению правительства, посещение учебных заведений и проведения в них массовых мероприятий будет разрешено, если не менее 80% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют документ, который это подтверждает.

Заведения, в которых вакцинировано от коронавируса менее 20% персонала, не смогут работать, если регион выйдет из "зеленой" зоны карантина.

Как известно, ограничения "желтой" зоны адаптивного карантина действуют и в "оранжевой" и "красной" зонах.

Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

По материалам: Подробности

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