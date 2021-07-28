Успение Пресвятой Богородицы: когда и как праздновать

Успение Божьей Матери отмечается завершением Успенского поста и всегда празднуется 28 августа. Эта дата неизменна. Праздник еще называют "Богородичная Пасха" потому, что Успение Богородицы для православных верующих не менее важное, чем Пасха Иисуса Христа.

История праздника

Пресвятая Матерь Божия после вознесения Иисуса, осталась на попечение апостола Иоанна Богослова. Когда царь Ирод подверг гонению христиан, Богородица удалилась вместе с Иоанном в Эфес и жила там в доме его родителей.

Здесь она постоянно молилась о том, чтобы Господь поскорее взял ее к себе. Во время одной из таких молитв, которую Богородица совершала на месте вознесения Христа, ей явился архангел Гавриил и возвестил, что через три дня окончится ее земная жизнь и Господь возьмет ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени разошлись по разным местам проповедовать христианскую веру. Несмотря на это, желание Богородицы исполнилось: Святой Дух чудесным образом собрал апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на котором она молилась и ожидала своей кончины. Сам спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее душу с собой. Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее память.

После кончины гроб с телом Пречистой Девы был отнесен апостолами в Гефсиманию и там захоронен в пещере, вход которой завалили камнем. После похорон апостолы еще три дня оставались у пещеры и молились. Опоздавший к погребению апостол Фома был так опечален тем, что не успел поклониться праху Богородицы, что апостолы позволили открыть вход в пещеру и могилу, чтобы он мог поклониться святым останкам. Открыв гроб, они обнаружили, что там нет тела Богородицы и, таким образом, убедились в ее чудесном телесном вознесении на Небо. Вечером того же дня собравшимся на ужин апостолам явилась Сама Матерь Божия и сказала: "Радуйтесь! Я с вами – во все дни".

Кончину Богородицы Церковь называет успением, а не смертью, потому обычная человеческая смерть, когда тело возвращается в землю, а дух – Богу, не коснулась Благодатной.

Успение в народе

Успение Божий Матери совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками (или госпожинками), так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая – спожинать означало дожинать. Слово спожинки превратилось в госпожинки по созвучию со словом госпоженка, как иногда в народе называли Богоматерь.

Приметы и традиции

Православный праздник Успения совпадал по времени с жатвой. В эту пору года народ был занят на уборке урожая. Именно поэтому на церковные традиции Успения наложились земледельческие обычаи.

В старину земледельцы, чтобы отметить завершение полевых работ, организовывали большой пир. Из каждого дома выносили напитки и угощения, благословленные в храме. Вечером же садились за общий стол. До этого спешили собрать урожай и помогали в этом тем, кто не успевал по разным причинам уложиться в сроки.

На Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы: "На Успение – огурцы солить, на Сергея – капусту рубить". Богородице молятся в этот день об удачном замужестве для дочерей.

Приметы гласят:

Гроза на Успение – осень будет ранней и дождливой.

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Полевые цветы пахнут сильнее обычного – к ненастью.

Хорошая погода на Успение – бабье лето будет прохладным.

Туман на Успение: запасай большую корзину – грибов будет много.

Иней на Успение – будет короткая осень и долгая морозная зима.

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По материалам: Подробности