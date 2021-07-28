Украину днем 29 июля накроют грозы, град и шквалы

29июля днем вУкраине, кроме южных областей, ожидаются грозы, взападных ицентральных областях вотдельных районах— град ишквалы 15-20м/с (1уровень опасности, желтый).

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Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тодержаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Вовремя грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор отантенны, закрыть все окна, неподходить кокнам, небраться заметаллические входные двери.

Наприроде следует спуститься внизину, отойти отодиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше отводоемов, наоткрытой местности укрыться вямку (ров), агруппе людей следует расположиться водиночку, снять ссебя металлические предметы иположить отдельно отсебя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, тоими можно укрыться (подложить под себя), влесу следует укрыться под невысокими деревьями или вкустах.

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По материалам: Gismeteo