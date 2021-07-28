Общество

Украинец установил необычный рекорд

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Украинец установил необычный рекорд

В Харьковскокй области 53-летний мужчина по имени Андрей Могилко установил национальный рекорд. Об этом сообщает "Cуспiльне".

Так, мужчина совершил самый продолжительный заплыв на спине с одновременной игрой на флейте. 

Он сумел проплыть в таком положении по озеру 6 минут и 39 секунд. За это время он сумел исполнить шесть мелодий.

Рекорд зарегистрировали представители Национального реестра рекордов Украины. Достижение мужчины отнесли к категории "Сила духа".

Блокфлейту ему подали на миниатюрной радиоуправляемой яхте. Установить рекорд удалось со второго раза.

Ранее мы писали о том, что статистика бьет все рекорды: украинцы массово тонут.

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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