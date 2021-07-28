Общество

В Киеве отмечают годовщину Крещения Руси: как пройдет празднование

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В Киеве отмечают годовщину Крещения Руси: как пройдет празднование

Во вторник, 27 июля, в столице будут праздновать торжественное событие – 1033-ю годовщину принятия христианства. По этому случаю в соборах и церквях пройдут Божественные литургии и пройдет крестный ход.

Распорядок богослужений в эти праздничные дни таков:

Во вторник в 16:45, накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, в Михайловском Златоверхом соборе начнется всенощное бдение.

В среду в 8:30 Блаженнейший Митрополит Епифаний в этом же соборе возглавит Божественную литургию по случаю 1033-й годовщины Крещения Руси-Украины.

В этот же день в 11:00 торжества по случаю праздника продолжатся на Владимирской горке, где Предстоятель Православной Церкви Украины совершит молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Также в 13.00 на Владимирской горке состоится торжественный молебен, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского патриархата Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В 13:30 – состоится Крестный ход со святынями от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

Ограничат движение транспорта

с 6:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)
  • на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда)
  • на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)
  • на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)
  • на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)
  • на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
  • на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе)

Автобусы и троллейбусы изменят маршрут

С начала движения до 14:00 движение общественного транспорта будет организовано:

  • автобус № 24 на участках от Национального музея истории Украины во II мировой войне до  ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";
  • автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
  • автобус № 114 на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого".

С 14:00 до окончания мероприятий движение общественного транспорта будет организовано:

  • троллейбус № 38 от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной)
  • автобус № 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
  • автобус № 55 от Дарницкой площади до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – б-р Леси Украинки – ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту;
  • автобус № 62 от Ботанического сада до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной)
  • маршрутное такси № 470 от ул. Ягодной до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;
  • маршрутное такси № 520 от ст. м. "Лыбидская" до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Правоохранители усилят меры безопасности в центре

Чтобы предотвратить любые правонарушений в местах массового скопления граждан, за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками.

Ранее мы писали о том, как будут отдыхать украинцы в августе.

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По материалам: Подробности

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