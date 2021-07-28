В Киеве маршрутки заменили гибридными автобусами Volvo (фото)

На столичном маршруте №150 (Индустриальный путепровод – ул. Милославская) старые маршрутки "Богдан" заменили гибридными автобусами.

Как сообщает эксперт по транспорту Антон Гаген, на маршрут пустили 13 автобусов марки Volvo 7700 Hybrid. Все они являются б/у и были закуплены в Люксембурге.

Volvo 7700 Hybrid

Несмотря на то, что возраст транспорта составляет 11-12 лет, они превосходят обычные автобусы по экологическим показателям, а также более экономичные.

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Также несмотря на более чем 10-летний возраст, состояние автобусов очень хорошее, а дополнительный комфорт создают кондиционеры, что является редкостью на украинских маршрутах.

Салон Volvo 7700 Hybrid

"Автобусы в очень хорошем состоянии. Если бы не потертости на сидениях, даже не скажешь, что им 11-12 лет. Зато по мягкости хода они на голову выше МАЗов "Киевпастранса". В салоне есть даже работающий кондиционер", – делится впечатлениями эксперт.

Стоимость проезда составляет 10 гривен, но ждать автобусы приходится по 20 минут.

Volvo 7700 Hybrid

Volvo 7700 – это низкопольный автобус длиной 12 метров, выпускавшийся в период с 1999 по 2012 годы. В Украину поставили модели выпуска 2009-2010 годов – в этом модельном ряде транспорт начали оснащать гибридной силовой установкой.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что Киев собирается перейти на электробусы в рамках нового законопроекта по Киотскому протоколу. Первые автобусы на электротяге появятся в столице в 2022-2023 годах. К 2029 году планируется заменить 80% транспорта Киева на электробусы.

Также напомним, что в Украине рекордными темпами дорожает автогаз.

По материалам: Подробности