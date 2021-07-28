Талибы обесточили столицу Афганистана

Столица Афганистана Кабул и ряд районов страны остались без электричества в результате боевых действий. Об этом сообщает в Facebook афганская энергокомпания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

Отключение электричества произошло из-за повреждения опор линии энергопередачи.

Поставляемое электричество в Кабуле и нескольких районах на пути линий электропередачи было отключено. Сегодня линия электропередачи в районе Килигай провинции Баглан была повреждена из-за боевых действий, в результате чего электричество было отключено в Кабуле и некоторых других районах на пути линий поставляемой электроэнергии.

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Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан". Талибы захватили значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Как сообщали "Подробности", НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Ожидается, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года.

В начале июля движение "Талибан" на фоне вывода войск западной коалиции взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами – Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном.

По материалам: Подробности