Погодные условия в Украине могут привести к распространению малярии

Изменение климата вУкраине вызвало увеличение численности комаров идругих насекомых. Сповышением температуры встране участятся периоды высокой влажности, вэтом случает может распространиться малярия. Насколько массовым станет это явление, зависит отинтенсивности климатических изменений, сообщил председатель постоянной комиссии повопросам экологической политики КГГА Константин Яловой вFacebook.

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Этим летом украинцы переживают настоящее нашествие комаров, как сообщалось ранее, курорты Азовского иЧерного морей больше всего страдают отполчищ насекомых. Увеличениие количества комаров отметили жители Киева идругих городов.

Ученым известно около 3тыс. видов комаров, вУкраине насчитывается более 100видов. Энтомологи напоминают, что сезон комаров длится около 7месяцев: сапреля пооктябрь. Активное распространение комаров начинается, когда дожди часто чередуются свысокими температурами, такая погода установилась вУкраине нанесколько недель.

Комары являются переносчиками боррелиоза, лимфатического филяриоза итуляремии. Малярия, переносимая комарами, является опасной для жизни, она передается через укусы зараженных самок малярийных комаров.

Согласно информации ВОЗ, в2019 году малярией заболело 229 млн человек напланете, изних умерли более 400тыс.

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По материалам: Gismeteo