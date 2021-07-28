Погода в Украине на 28 июля существенно изменится

Погода в Украине во вторник, 28 июля, будет солнечной и теплой почти на всей территории Украины. Кое-где температура воздуха будет подниматься до +33 градусов.

Самыми теплыми регионами страны традиционно будут Восток и Юг Украины, где средняя температура в течение дня будет на уровне +27 … +33 градуса.

Немного холоднее будет в центре Украины – +27 … +31 градус. В то же время относительно "холодным" будет Запад страны, там температура не будет подниматься и до +30 градусов – +25 … +29 градусов.

Дождливо будет только 5 юго-восточных регионах страны – Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Автономной Республике Крым. Там дожди ожидаются как днем, так и ночью.

В Киеве осадков не ожидается вовсе. Температура воздуха будет на уровне +29 … +31 градус и только ветер будет несколько сильнее, чем обычно – 5-10 метров в секунду.

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По материалам: Подробности