Беларусь продлила запрет на въезд украинцев

Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам. Однако в ограничениях есть исключения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", – говорится в сообщении.

Однако запрет распространяется не на все категории граждан Украины:

украинцев с дипломатическими или служебными паспортами;

глав или членов официальных делегаций;

украинцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;

водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;

украинцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

украинцев, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;

украинцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;

украинцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;

украинцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

Граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Беларуси.

По материалам: Подробности