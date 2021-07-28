Общество
29 июля в Украине пройдут дожди с грозами
Вчетверг, 29июля, вУкраине ожидается переменная облачность, постране, кроме южных областей, пройдут дожди сгрозами. Ветер западный, юго-западный, 4-12м/с.
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Взападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до42ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем температура воздуха составит +28…+32 °С.
Назападе температура воздуха составит +20…+22 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +26…+30 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+20…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+31 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +22…+23 °С, днем воздух прогреется до+30…+32 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo