Общество

В Украине резко ухудшится погода

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В Украине резко ухудшится погода

Погода в Украине во вторник, 27 июля, резко ухудшится на западе страны. Днем в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ривненской областях.

Кроме того, в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также, гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа. 

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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