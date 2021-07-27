Общество

В Киеве перекроют центр (карта)

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В Киеве перекроют центр (карта)

В среду, 28 июля, в центре Киеве снова ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Так, правоохранители утром перекроют улицу Трехсвятительскую. 

В столице будут проводиться мероприятия к 1033 годовщине со дня Крещения Руси-Украины. Поэтому правоохранители ограничат движение всех видов транспортных средств на улице Трехсвятительской и будут обеспечивать порядок и безопасность в районе проведения праздничных мероприятий.

Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности.

Патрульная полиция также опубликовала схему перекрытия:

В Киеве перекроют центр (карта)

Ранее мы писали о том, как будут отдыхать украинцы в августе.

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По материалам: Подробности

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