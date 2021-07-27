В Киеве перекроют центр (карта)
В среду, 28 июля, в центре Киеве снова ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Так, правоохранители утром перекроют улицу Трехсвятительскую.
В столице будут проводиться мероприятия к 1033 годовщине со дня Крещения Руси-Украины. Поэтому правоохранители ограничат движение всех видов транспортных средств на улице Трехсвятительской и будут обеспечивать порядок и безопасность в районе проведения праздничных мероприятий.
Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности.
Патрульная полиция также опубликовала схему перекрытия:
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По материалам: Подробности