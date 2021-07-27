В Грузии заявили, что новых локдаунов в стране не будет

Новых локдаунов в стране не будет. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает информационный портал "Новости Грузии".

Также власти не планируют вводить серьезные ограничения экономической деятельности.

Выступая в понедельник на заседании правительства, Гарибашвили сказал, что страна не выдержит очередного закрытия, а ограничения нанесут вред восстанавливающейся после кризиса экономике и приведут к новым долгам.

Чтобы избежать долгов и нового падения экономики премьер-министр призвал жителей Грузии вакцинироваться.

"В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы, более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны", – сказал Гарибашвили.

Он пояснил, что очередной локдаун вынудит правительство взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, выплачивать который придется гражданам.

Гарибашвили попросил граждан Грузии "полагаться на ученых и науку и верить в них, а не в тысячи лжи и сплетен, распространяемых через Facebook". Он подчеркнул, что среди вакцинированных практически не бывает случаев смерти от коронавируса.

Кроме того, в мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям.

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По материалам: Подробности