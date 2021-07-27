Погода в Украине на 27 июля: что обещают синоптики

Погода в Украине во вторник, 27 июля, будет жаркой. Столбики термометров поднимутся вплоть до +34 градусов тепла. Западные регионы накроют дожди с грозами.

Дневная температура воздуха будет колебаться от +28 до +34 градусов тепла. Теплее всего будет в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

В северных регионах прогнозируют небольшую облачность. На Черниговщине будет до +32 градусов, на Сумщине – до +31. Дождей там ожидать не стоит.

В то же время западные области 27 июля накроют грозы, кроме Буковины. Теплее всего будет в Черновицкой и Закарпатской областях.

На востоке и в центре дневная температура будет колебаться в пределах +29…+34 градусов. Утром погода может быть пасмурной, со временем небо постепенно прояснится, осадков не прогнозируют.

В Киеве во вторник, 27 июля, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Вечером небо может затянуться тучами, но дождь маловероятен.

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По материалам: Подробности