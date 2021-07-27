Общество

Погода в Украине 28 июля: в ряде областей пройдут дожди

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

Всреду, 28июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных, центральных изападных частях страны пройдут дожди сгрозами. Ветер западный, юго-западный, 5-12м/с.

Погода в Украине 28 июля: в ряде областей пройдут дожди

©pixabay.com

Всеверных изападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до42ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+23 °С, днем температура воздуха составит +27…+31 °С.

Назападе температура воздуха составит +18…+22 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +27…+30 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+31…+33 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +20…+23 °С, днем воздух прогреется до+29…+32 °С.

Погода в Украине 28 июля: в ряде областей пройдут дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Казахский финтех Kaspi.kz покупает Portmone

2 часа ago

Олимпиада-2020: австралийская пловчиха эмоционально и нецензурно отреагировала в прямом эфире на собственное золото

3 часа ago

Автопилот Tesla принимает Луну за желтый сигнал светофора

3 часа ago

Чемпион Украины усилился хоккеистом с фарм-клуба НХЛ

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button