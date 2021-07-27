Общество
Погода в Украине 28 июля: в ряде областей пройдут дожди
Всреду, 28июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных, центральных изападных частях страны пройдут дожди сгрозами. Ветер западный, юго-западный, 5-12м/с.
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Всеверных изападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до42ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+23 °С, днем температура воздуха составит +27…+31 °С.
Назападе температура воздуха составит +18…+22 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +27…+30 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+31…+33 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +20…+23 °С, днем воздух прогреется до+29…+32 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo