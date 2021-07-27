Опасную “гору-убийцу” впервые покорила украинка

Во вторник, 27 июля, Ирина Галай стала первой украинкой, которая поднялась на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори). Об этом сообщает "Укринформ".

Вершина расположена в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев, ее высота – 8611 метров. Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию независимости Украины.

Отмечается, что из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют дикой горой, а в мире альпинистов – "горой-убийцей".

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Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23%. Восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профессионалы, она стала первой украинской, которой удалось взойти на К2. Вместе с Ириной Галай на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил свое восхождение без кислородной маски.

Третий участник экспедиции – фотограф, уроженец Коломыи Назарий Кривошеев ждет Ирину и Дмитрия в базовом лагере, который расположен на высоте 6800 метров.

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По материалам: Подробности