Люксембург открыл границы для украинцев: условия въезда

Во вторник, 27 июля, власти Люксембурга разрешили въезд украинцам. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрия Кулебу

Для посещения страны потребуется предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса либо отрицательный COVID-тест.

Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.

Въезд украинцам на территорию Люксембурга разрешен при соблюдении нескольких условий. В частности, владельцам биометрических загранпаспортов гражданина Украины, срок действия которых не превышает 6 месяцев. Также потребуется предоставить следующие документы:

подтвердить цель поездки;

финансовую состоятельность;

полис медицинского страхования, который признается в странах ЕС.

Кроме того, перед посадкой в самолет потребуется предоставить один из сертификатов:

о прививке от коронавируса вакцинами, признанными в ЕС, – AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna, (полностью вакцинированным человек считается после 14 дней с даты второго укола);

справку о выздоровлении, подтверждающую, что человек переболел коронавирусом и не нуждается в карантине;

отрицательный тест на коронавирус в электронном или бумажном виде, который сделан не позднее 72 часов до момента вылета самолета.

Ранее сообщалось, что в Португалии началась четвертая волна коронавируса. Также мы писали о том, что Франция открыла границы для украинских туристов.

По материалам: Подробности