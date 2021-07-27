Общество

ГСЧС предупредила, в каких областях ожидается наивысшая пожарная опасность

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28июля ввосточных, атакже Сумской, Полтавской, Одесской иНиколаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

ГСЧС предупредила, в каких областях ожидается наивысшая пожарная опасность

©pixabay.com

Часто причиной пожара становится деятельность человека: курение вблизи сухой растительности, оставленные без присмотра костры, работа техники, дающей искры. Вдневное время пожар бывает сложно заметить, занесколько часов при умеренном ветре огонь может охватить значительную площадь. Сбои вэлектроснабжении объектов или электростанций вблизи лесов также могут стать причиной пожара.

Напомним, вовремя пожароопасного периода нерекомендуется разжигать огонь вхвойных лесах исухих степных зонах; бросать врастительность горящие спички иокурки; выжигать сорняки наземельных участках, примыкающих клесу.

ГСЧС предупредила, в каких областях ожидается наивысшая пожарная опасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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