Общество

Грозы, град и шквалы: в Украине обвялено «желтое» предупреждение на 28 июля

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28июня взападных, северных, атакже Винницкой, Черкасской, Полтавской иКировоградской областях ожидаются грозы, днем вотдельных районах— град ишквалы до15-20м/с (Iуровень опасности, желтый).

Грозы, град и шквалы: в Украине обвялено «желтое» предупреждение на 28 июля

©pixabay.com

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тодержаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Вовремя грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор отантенны, закрыть все окна, неподходить кокнам, небраться заметаллические входные двери.

Наприроде следует спуститься внизину, отойти отодиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше отводоемов, наоткрытой местности укрыться вямку (ров), агруппе людей следует расположиться водиночку, снять ссебя металлические предметы иположить отдельно отсебя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, тоими можно укрыться (подложить под себя), влесу следует укрыться под невысокими деревьями или вкустах.

Грозы, град и шквалы: в Украине обвялено «желтое» предупреждение на 28 июля

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
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