В ряде областей Украины 26-27 июля удержится наивысший уровень пожарной опасности

26-27 июля навостоке страны, атакже вВолынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской иНиколаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Часто причиной пожара становится деятельность человека: курение вблизи сухой растительности, оставленные без присмотра костры, работа техники, дающей искры. Вдневное время пожар бывает сложно заметить, занесколько часов при умеренном ветре огонь может охватить значительную площадь. Сбои вэлектроснабжении объектов или электростанций вблизи лесов также могут стать причиной пожара.

Напомним, вовремя пожароопасного периода нерекомендуется разжигать огонь вхвойных лесах исухих степных зонах; небросать врастительность горящие спички иокурки; невыжигать сорняки наземельных участках, примыкающих клесу.

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По материалам: Gismeteo