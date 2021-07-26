Общество

Сильный дождь вызвал потоп в Лондоне

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Вслед засильной жарой ввоскресенье, 25июля, наЛондон обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнение. Улицы столицы Великобритании погрузились под воду, некоторым людям даже приходилось бросать машины, застрявшие назатопленных дорогах, сообщает RT.

Ранее напрошлой неделе вбританской столице наблюдался один изсамых жарких дней вгоду, когда столбики термометров преодолели отметку в+30°С.Однако последовавшие заволной тепла дожди вызвали потоп вгороде, напоминавший сильные наводнения вГермании иБельгии вначале этого месяца.

Аварийные службы использовали лодки для спасения водителей, оказавшихся вводяных ловушках. Восемь станций лондонского метро были закрыты из-за плохой погоды.

Некоторые очевидцы сообщили, что видели «гейзеры», поскольку системы ливневой канализации несправлялись спотоками воды.

Лондонская пожарная служба сообщила, что получила более 300звонков, связанных снаводнением.

Сильный дождь вызвал потоп в Лондоне

©Reuters

По материалам: Gismeteo

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