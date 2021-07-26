Общество

Маленькая Аня срочно нуждается в помощи: у ребенка нашли опухоль

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Маленькая Аня срочно нуждается в помощи: у ребенка нашли опухоль

Маленькая Аня срочно нуждается в дорогостоящей операции. Мама девочки просит о помощи у всех неравнодушных.

В пятницу небо упало на землю. До сих пор кажется, что это страшный сон. В четверг педиатр сказал что у Ани увеличена печень. В пятницу другой педиатр сказал ехать срочно в хирургию.

У девочки обнаружили злокачественную опухоль брюшной полости.

Нейробластома. Ежегодно нею болеет 1 ребенок из 100 000. 

Растерянная Мама нашла институтскую клинику в Кельне. Они специализируются на таких опухолях. 

Связалась, обещали показать наши документы профессору. Там очень хорошие результаты, но и суммы в сотнях тысяч евро. Есть ответ из другой клиники из Шверина. В течение трех дней высылают приглашение. Только сначала нужно внести депозит 120 000 евро.

Она также сказала, что у семьи есть отложенные деньги на отпуск, заначка. Но ее не хватит.

Но у Ани нет месяцев на ожидание. Деньги нужны уже на этой неделе. Тогда родители смогут обследовать и лечить опухоль в Германии. По словам мамы, это лучше, чем делать обследование в Украине и потом все-равно снова делать его там.

Предварительно, на лечение как минимум необходимо 3 840 000 грн. Мать ребенка отмечает, что ей очень непривычно просить о помощи.

Я прошу о помощи. Помогите спасти мою девочку. Мою бубочку. Мою Анечку!

Карта приватбанка:

  • 5457082225503148 (Лукаш Витя)
  • 4731219612729370 (Лукаш Е.В)
  • 4731219612729255 (Лукаш Е.В.)
  • 4731219119836470 (Лукаш А.В.)

Райфазен банк: 

  • 4149 5010 2193 9906 (Лысоченко М. Тетя)

Карта Монобанк:

  • 4441114452270711 (Лукаш Е.В.)

Маленькая Аня срочно нуждается в помощи: у ребенка нашли опухоль

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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Admin

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