Куда ездят украинцы во время пандемии: ТОП-10 популярных направлений
Во время пандемии коронавируса, список стран, куда путешествуют украинцы, существенно изменился. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.
"Несмотря на длительный карантин и существенное снижение пассажиропотоков в пунктах пропуска на государственной границе Украины, пограничники отмечают существенный рост количества поездок граждан Украины в некоторые страны. При этом увеличивается и количество прибывающих в Украину иностранцев", – говорится в сообщении ГПСУ.
ТОП-10 стран для путешествий украинцев:
Польша – более 1,9 млн выездов;
Турция – 774,5 тысяч выездов (рост в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года);
Египет – более 705 тысяч выездов (рост в два раза)
Венгрия – более 671 тысячи выездов;
Россия – более 371 тысячи выездов;
Румыния – почти 294 тысячи выездов;
Беларусь – 114,5 тысячи выездов;
Словакия – не более 112 тысячи выездов;
Молдова – почти 107 тысяч выездов;
ОАЭ – 84,7 тысячи выездов.
Среди иностранцев, которые приезжают в Украину, самый большой интерес к нашей стране у граждан Турции (+29% по сравнению с первым полугодием прошлого года), Германии и США.
ТОП-10 стран, из которых приезжают в Украину:
Молдова – 368,3 тысячи;
Россия – 198,3 тысячи;
Румыния – 109,4 тысячи;
Беларусь – 96,3 тысячи;
Турция – 93,1 тысячи;
Польша – 77,5 тысячи;
Венгрия – 75,9 тысячи;
Германия – 39,6 тысячи (рост в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года);
США – 34,1 тысячи (рост в 1,5 раза);
Израиль – 26,6 тысячи.
Ранее сообщалось, что Португалия открывает границы для украинцев.
По материалам: Подробности