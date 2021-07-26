Общество
Евросоюз для украинцев: 14 стран открыли въезд
В понедельник, 26 июля, в Министерстве иностранных дел заявили о том, что въезд для граждан Украины разрешили 14 стран Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил:
Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД.
На данный момент въезд для украинцев открыли:
- Дания,
- Германия,
- Бельгия,
- Латвия,
- Литва,
- Эстония,
- Финляндия,
- Словакия,
- Словения,
- Нидерланды,
- Франция,
- Швеция,
- Испания,
- Португалия.
В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.
Ранее мы писали о том, что Франция открыла границы для украинских туристов.
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По материалам: Подробности