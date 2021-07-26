Евросоюз для украинцев: 14 стран открыли въезд

В понедельник, 26 июля, в Министерстве иностранных дел заявили о том, что въезд для граждан Украины разрешили 14 стран Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил:

Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД.

На данный момент въезд для украинцев открыли:

Дания,

Германия,

Бельгия,

Латвия,

Литва,

Эстония,

Финляндия,

Словакия,

Словения,

Нидерланды,

Франция,

Швеция,

Испания,

Португалия.

В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

Ранее мы писали о том, что Франция открыла границы для украинских туристов.

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По материалам: Подробности