Общество

Евросоюз для украинцев: 14 стран открыли въезд

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Евросоюз для украинцев: 14 стран открыли въезд

В понедельник, 26 июля, в Министерстве иностранных дел заявили о том, что въезд для граждан Украины разрешили 14 стран Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил:

Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД.

На данный момент въезд для украинцев открыли:

  • Дания,
  • Германия,
  • Бельгия,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Эстония,
  • Финляндия,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Нидерланды,
  • Франция,
  • Швеция,
  • Испания,
  • Португалия.

В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

Ранее мы писали о том, что Франция открыла границы для украинских туристов. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Выразили протест против сексуализации спорта: немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в закрытых комбинезонах

1 час ago

Астрономы впервые увидели пылевой диск вокруг экзопланеты

1 час ago

Украина присоединилась к международному заявлению в поддержку кубинского народа

2 часа ago

Курс валют на вечер 26 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button