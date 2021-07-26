27 июля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – дожди
Вовторник, 27июля, вУкраине ожидается переменная облачность, вбольшинстве областей осадков непрогнозируется, лишь взападных частях страны пройдут дожди сгрозами. Ветер южный, юго-восточный, 5-10м/с, порывы до15м/с.
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Всеверных изападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до30ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+21 °С, днем температура воздуха составит +29…+30 °С.
Назападе температура воздуха составит +18…+22 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +28…+33 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+18…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+32 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+28…+32 °С.
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По материалам: Gismeteo