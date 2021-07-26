27 июля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – дожди

В Украину возвращается “адская” жара

В ряде областей Украины 26-27 июля удержится наивысший уровень пожарной опасности

День Архангела Гавриила 26 июля: главные традиции и запреты

Нашествие медуз в Азовском море: эколог назвала причины

Погода в Украине 26 июля: в большинстве областей – без осадков

Погода в Украине 26 июля: в большинстве областей – без осадков

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года для каждого знака зодиака

Похолодание в Южной Африке побило 19 температурных рекордов за сутки

Где украинцам платят самые высокие пенсии: опубликованы цифры