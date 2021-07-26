Общество

27 июля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – дожди

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Вовторник, 27июля, вУкраине ожидается переменная облачность, вбольшинстве областей осадков непрогнозируется, лишь взападных частях страны пройдут дожди сгрозами. Ветер южный, юго-восточный, 5-10м/с, порывы до15м/с.

27 июля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – дожди

©pixabay.com

Всеверных изападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до30ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+21 °С, днем температура воздуха составит +29…+30 °С.

Назападе температура воздуха составит +18…+22 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +28…+33 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+18…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+32 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+28…+32 °С.

27 июля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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