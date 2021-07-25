Общество

Украинцы смогут путешествовать в Испанию: названо условие въезда

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Украинцы смогут путешествовать в Испанию: названо условие въезда

С 27 июля 2021 года граждане Украины смогут беспрепятственно путешествовать на территорию Испании. Такое решение приняли в связи с постановлением Совета Европы. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

По его словам, при въезде в страну будут требовать свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста либо справку/сертификат о вакцинации. 

Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД.

Читайте также, Франция открыла въезд для граждан Украины. Страна внесла Украину в перечень стран так называемой "зеленой" зоны, это означает, что въезд граждан Украины во Францию происходит в соответствии с иммиграционными правилами МИД Франции. 

Кроме того, Швеция с 26 июля 2021 года открывает границы для необязательных либо туристических путешествий. В настоящее время Швеция признает сертификаты иммунизации только выданные в странах Европейского союза либо же в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. 

Ранее мы писали, что Нидерланды открыли границы для украинцев по правилам "безвиза" в соответствии с рекомендациями Совета ЕС. Въезд граждан Украины – владельцев биометрических паспортов в Королевство Нидерланды возможен для всех целей путешествий без ограничений и без COVID-сертификатов.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
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