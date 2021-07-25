В Украину возвращается жара: погода на 25 июля

Погода в Украине в воскресенье, 25 июля, принесет осадки в виде грозовых дождей только в некоторых регионах, а температура воздуха будет повышаться, но только чуть-чуть. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

В большинстве областей Украины ожидается переменная облачность, и только в северных частях страны, а также в отдельных районах на западе вероятны кратковременные осадки.

Отметим, что метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности, которая сохранится в северо-западных и восточных регионах, а также в Крыму.

Столбики термометров в западных регионах будут колебаться между +27 и +29 градусов.

В северных и центральных областях температура воздуха в дневное время составит около +26…+29 градусов.

На востоке страны термометры покажут около +27…+31 градусов.

В южных регионах температура воздуха ожидается в пределах +28…+30 градусов.

В Киеве в воскресенье прогнозируют сухую и солнечную погоду, столбики термометров покажут +27… +29 градусов.

Ранее мы писали о том, что Украину ждут две волны похолодания до конца июля.

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По материалам: Подробности