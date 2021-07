Похолодание в Южной Африке побило 19 температурных рекордов за сутки

После сильного похолодания, охватившего Южную Африку 22июля, погодная служба SAWS заявила, что за24часа было побито 19рекордов низких температур, сообщает Electroverse.

Snow has started falling inparts ofthe Northern Cape— including Kimberley amid asevere cold front. The South African Weather Service issued awarning ofsnow and cold weather over the Western Cape, Northern Cape and Gauteng. #sabcnews

[PICTURES: Edward Maretjies] pic.twitter.com/2SFlpEOmDO

—Reginald (@ReggieReporter) July22, 2021

Служба погоды предупреждала отом, что страна готовится ксамой холодной ночи вгоду, нодля многих регионов это оказалась самая холодная ночь вистории наблюдений, когда были превышены рекорды, установленные от20до60с лишним лет назад.

Вепархии Крунштад была зарегистрирована температура −6,7 °C. ВКимберли столбики термометров опустились до−9,9 °C.

Вгороде Йоханнесбурге похолодало до−7°C, этот показатель превзошел прежний рекорд −6,3 °C, установленный в1995 году вовремя солнечного минимума 23-го цикла.

Местами прошли снежные штормы, власти предупредили водителей обопасных дорожных условиях. Налипание снега надеревьях создало угрозу ихобрушения налинии электропередачи.

©Azania/ Twitter

По материалам: Gismeteo