Погода в Украине 26 июля: в большинстве областей – без осадков
Впонедельник, 26июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, лишь вЗакарпатской иЛьвовской областях возможны кратковременные дожди сгрозами. Ветер южный, юго-восточный, 4-9м/с, порывы до14м/с.
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Вотдельных районах западных областей ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до47ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +17…+23 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.
Назападе температура воздуха составит +16…+21 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +26…+31 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+32 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем воздух прогреется до+27…+30 °С.
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По материалам: Gismeteo