Общество

Погода в Украине 26 июля: в большинстве областей – без осадков

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Впонедельник, 26июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, лишь вЗакарпатской иЛьвовской областях возможны кратковременные дожди сгрозами. Ветер южный, юго-восточный, 4-9м/с, порывы до14м/с.

Погода в Украине 26 июля: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

Вотдельных районах западных областей ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до47ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +17…+23 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.

Назападе температура воздуха составит +16…+21 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +26…+31 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+32 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем воздух прогреется до+27…+30 °С.

Погода в Украине 26 июля: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Общество

Погода в Украине 26 июля: в большинстве областей – без осадков

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Впонедельник, 26июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, лишь вЗакарпатской иЛьвовской областях возможны кратковременные дожди сгрозами. Ветер южный, юго-восточный, 4-9м/с, порывы до14м/с.

Погода в Украине 26 июля: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

Вотдельных районах западных областей ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до47ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +17…+23 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.

Назападе температура воздуха составит +16…+21 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +26…+31 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+32 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем воздух прогреется до+27…+30 °С.

Погода в Украине 26 июля: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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