Нашествие медуз в Азовском море: эколог назвала причины

Нашествие медуз в Азовском море может быть связано с его высокой соленостью – в такой среде им достаточно комфортно.

Об этом заявила заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований Института рыбного хозяйства и экологии моря Вера Гетманенко.

По солености Азовское море сейчас приближается к черному, говорит эколог.

"Еще в 70-х годах было такое же неистовое море, как сейчас, когда было нашествие медуз до тех пор, пока море не начало распресняться и медузы на некоторое время исчезли. Они всегда были, но в южной части моря, то есть возле Керченского пролива", – рассказала она.

По словам Веры Гетманенко, медузы весной заходят в Азовское море через Керченский пролив, там зимуют и размножаются.

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"И поэтому их численность очень велика. Хотя по сравнению с 70-ми годами их численность меньше", – говорит эксперт.

Распреснение Азовского моря она назвала "нормальным процессом", который происходит циклически на протяжении 40 лет.

"Пока нельзя спрогнозировать, будет ли такой процесс снова", – отметила Гетьманенко.

Ожоги на теле человека, которые оставляют медузы, она объясняет наличием стрекательных клеток. Такие ожоги очень болезненны, однако непродолжительны.

Ранее сообщалось, что на популярном курорте женщина провалилась в яму с медузами.

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По материалам: Подробности