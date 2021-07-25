Где украинцам платят самые высокие пенсии: опубликованы цифры
В Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом в Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн.
Это следует из данных Пенсионного фонда, опубликованных на официальном сайте. Также высокие выплаты получают в Харьковской и Луганской областях. Это связано с тем, что в этих регионах находится большое количество промышленных предприятий, шахт, где украинцы получали высокие белые зарплаты.
Где какие пенсии платят:
- Киев – 5,1 тыс. грн;
- Черниговская область – 3,39 тыс. грн;
- Черновицкая область – 3 тыс. грн;
- Черкасская область – 3,3 тыс. грн;
- Хмельницкая область – 3,5 тыс. грн;
- Херсонская область – 3,2 тыс. грн;
- Харьковская область – 3,8 тыс. грн;
- Тернопольская область – 2,9 тыс. грн;
- Сумская область – 3,4 тыс. грн;
- Ривненская область – 3,1 тыс. грн;
- Полтавская область – 3,7 тыс. грн;
- Одесская область – 3,6 тыс. грн;
- Николаевская область – 3,5 тыс. грн;
- Львовская область – 3,2 тыс. грн;
- Луганская область – 4,5 тыс. грн;
- Кировоградская область – 3,3 тыс. грн;
- Киевская область – 3,8 тыс. грн;
- Ивано-Франковская область – 3,2 тыс. грн;
- Запорожская область – 4 тыс. грн;
- Закарпатская область – 3 тыс. грн;
- Житомирская область – 3,3 тыс. грн;
- Донецкая область – 4,9 тыс. грн;
- Днепропетровская область – 4,2 тыс. грн;
- Волынская область – 3,1 тыс. грн;
- Винницкая область – 3,1 тыс. грн.
Простые украинцы получают выплаты по формуле: средняя зарплата за три прошедших года умножить на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней.
Таким образом, даже при наличии 35 лет стажа и средней зарплатой размер пенсии будет меньше, чем 35% (так как учитывается средняя зарплата за три года, а она меньше, чем средняя зарплата за прошедший год).
Как сообщали "Подробности", ранее Кабмин установил с 1 июля 2021 года ежемесячную доплату в сумме 2 000 грн бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены до 1 марта 2018 года.
Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.
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По материалам: Подробности