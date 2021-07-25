Общество

Где украинцам платят самые высокие пенсии: опубликованы цифры

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Где украинцам платят самые высокие пенсии: опубликованы цифры

В Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом в Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн.

Это следует из данных Пенсионного фонда, опубликованных на официальном сайте. Также высокие выплаты получают в Харьковской и Луганской областях. Это связано с тем, что в этих регионах находится большое количество промышленных предприятий, шахт, где украинцы получали высокие белые зарплаты.

Где какие пенсии платят:

  • Киев – 5,1 тыс. грн;
  • Черниговская область – 3,39 тыс. грн;
  • Черновицкая область – 3 тыс. грн;
  • Черкасская область – 3,3 тыс. грн;
  • Хмельницкая область – 3,5 тыс. грн;
  • Херсонская область – 3,2 тыс. грн;
  • Харьковская область – 3,8 тыс. грн;
  • Тернопольская область – 2,9 тыс. грн;
  • Сумская область – 3,4 тыс. грн;
  • Ривненская область – 3,1 тыс. грн;
  • Полтавская область – 3,7 тыс. грн;
  • Одесская область – 3,6 тыс. грн;
  • Николаевская область – 3,5 тыс. грн;
  • Львовская область – 3,2 тыс. грн;
  • Луганская область – 4,5 тыс. грн;
  • Кировоградская область – 3,3 тыс. грн;
  • Киевская область – 3,8 тыс. грн;
  • Ивано-Франковская область – 3,2 тыс. грн;
  • Запорожская область – 4 тыс. грн;
  • Закарпатская область – 3 тыс. грн;
  • Житомирская область – 3,3 тыс. грн;
  • Донецкая область – 4,9 тыс. грн;
  • Днепропетровская область – 4,2 тыс. грн;
  • Волынская область – 3,1 тыс. грн;
  • Винницкая область – 3,1 тыс. грн.

Простые украинцы получают выплаты по формуле: средняя зарплата за три прошедших года умножить на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней.

Таким образом, даже при наличии 35 лет стажа и средней зарплатой размер пенсии будет меньше, чем 35% (так как учитывается средняя зарплата за три года, а она меньше, чем средняя зарплата за прошедший год).

Как сообщали "Подробности", ранее Кабмин установил с 1 июля 2021 года ежемесячную доплату в сумме 2 000 грн бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены до 1 марта 2018 года.

Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 49 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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