Общество

Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности: что произошло

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Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности: что произошло

На территории Украины был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. 

Согласно данным, с 24 по 26 июля опасность была объявлена в восточных областях, а также Волынской области, Житомирской области и Крыму. При этом 26 июля ситуация будет действовать в Львовской области, Хмельницкой области, Винницкой области, Сумской области и Николаевской области.

Такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но еще и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Отмечается, что граждане, пренебрегающие правилами пожарной опасности, провоцируют возникновение пожаров, выбрасывая возле леса окурки, мусор, а также устраивая поджоги сухостоев.

Читайте также, в Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, киевлян призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила безопасности, столь серьезный режим длился в Киеве с 15 по 17 июля 2021 года. 

Кроме того, пыльная буря движется в сторону Украины со стороны Польши, она может быть опасна для климата нашей страны и для здоровья людей. Что за буря движется в сторону Украины рассказал преподаватель Атмосферной школы, учитель географии Андрей Уткин.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
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