Из-за сильных морозов в Бразилии ожидаются исторические потери урожая
Поцентральным июжным частям Бразилии прокатилась разрушительная волна холода, вызвав заморозки вштатах-производителях кукурузы.25июля снова ожидается понижение температуры, авпоследних числах месяца— еще одно, сообает The Watchers.
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Фермеры повсей Бразилии жалуются намассовые потери урожая из-за сильных морозов, охвативших страну впоследние 3недели. Вштатах Парана иМату-Гросу-ду-Сул заморозки повредили посевы кукурузы.
Волна холода достигла пика 20июля, последующие заморозки ожидатся вштатах Сан-Паулу иМинас-Жерайс. Отморозов уже пострадали сахарный тростник, кофе иапельсиновые деревья. Внекоторых областях таких холодов небыло около 20лет.
Потери производства будут чрезвычайно большими, считают эксперты. Ситуация оказалась настолько драматичной, что всентябре нарынке неостанется кукурузы, стране придется ввозить ееизАргентины.
Впервой половине 2021 года фермеры пережили самую сильную засуху за91год, которая повредила часть посевов.
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По материалам: Gismeteo