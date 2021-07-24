Что ждет школьников с 1 сентября: в Минобразования сделали заявление

В Украине ученики с 1 сентября пойдут в школы. Ожидается, что дистанционный режим обучения вводить не будут. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, пишет Politeka.

Она уточнила, что для того, чтобы обучение школьников стартовало в традиционном формате, большинство учителей должны пройти вакцинацию. Что касается детей, то они пока, согласно указаниям Минздрава, не подпадают под вакцинацию.

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В то же время Мандзий не стала отрицать, что элементы "дистанционки" имеют все шансы остаться. В частности, МОН будет расширять "Всеукраинскую школу онлайн", будут больше использовать смешанный формат обучения.

Ранее мы писали о том, что в украинских школах откажутся от 10-11 классов. Такое нововведение внедряется в рамках реформы образования. Однако новая система заработает не раньше 2027 года.

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По материалам: Подробности