Общество

25 июля в Украине пройдут небольшие дожди, днем местами до +30 °С

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Ввоскресенье, 25июля, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных частях страны, атакже вотдельных районах назападе возможны кратковременные дожди, местами— сгрозами. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-9м/с.

25 июля в Украине пройдут небольшие дожди, днем местами до +30 °С

©pixabay.com

Всеверных изападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до48ед./куб.м.

Назападе температура воздуха составит +15…+17 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +25…+29 °С.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +16…+21 °С, днем температура воздуха составит +25…+27 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+17…+18 °С, днем температура воздуха поднимется до+27…+30 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +18…+21 °С, днем воздух прогреется до+27…+29 °С.

25 июля в Украине пройдут небольшие дожди, днем местами до +30 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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