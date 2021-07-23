Завораживающее и жуткое зрелище: бурю-гриб под Мариуполем засняли на фото

В четверг, 22 июля, в Донецкой области, возле Мариуполя, пронеслась мощная буря. Очевидец опубликовала в Facebook фотографии бури.

"Не дай бог больше такое увидеть", – написала очевидец Елена Сугак

Столб рухнул на берег, в одно мгновение затопил пляж! Сильно громыхнуло, сверкнула молния, в поселке погас свет и ливануло!

По ее описанию, "гриб разлился в сплошную черноту". Дул восточный ветер, вдруг подул еще и западный ветер, волны задвигались навстречу друг другу, ударились и образовали огромный водяной "гриб".

Читайте также, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной, в связи с этим в метро частично ограничили работу станции "Академгородок", последствия стихии были устранены.

Кроме того, в Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. При этом жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

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По материалам: Подробности