Общество

В Луганской области полиция раскрыла двойное убийство двадцатилетней давности (фото)

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В Луганской области полиция раскрыла двойное убийство двадцатилетней давности (фото)

В Луганской области оперативники уголовного розыска раскрыли преступление почти двадцатилетней давности. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай.

В августе 2002 году в Северодонецке произошло резонансное событие – исчезли супруги – мужчина и женщина, которые занимались небольшим бизнесом на местном рынке. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Северодонецкой, тогда еще милиции, была найдена "Газель" со следами от пуль, которой обычно пользовалась супруга.

В Луганской области полиция раскрыла двойное убийство двадцатилетней давности (фото)

После четырех месяцев поисков в лесном массиве на окраине Северодонецка в земле был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. Поиски пропавшего мужчины продолжались, но его местонахождение так и не было установлено. У полиции было множество версий, и почти двадцать лет без ответа оставались вопросы: убили ли мужчину как его жену или, может, это он является убийцей.

В начале 2021 года оперативники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель. Полицейские собрали исчерпывающую информацию о подозреваемом, чтобы понять мотивы совершения преступления, изучили материалы уголовного дела, нашли оперативника, эксперта и следователя прокуратуры, которые тогда занимались расследованием дела.

И только когда у следствия оказалось на руках достаточно доказательств вины подозреваемого, что именно он может быть причастен к убийству супругов, его пригласили в полицию.

В Луганской области полиция раскрыла двойное убийство двадцатилетней давности (фото)

Мужчина не стал отпираться и признался, что его "нанял" друг детства, чтобы расправиться с супругами. Взамен предложил разделить их бизнес. После убийства женщины вместе с ее партнером по бизнесу он заманил в ловушку и ее мужа. Его вывезли в лесополосу, где хладнокровно застрелили, а потом закопали.

В Луганской области полиция раскрыла двойное убийство двадцатилетней давности (фото)

22 июля 2021 года фигурант, показа полицейским место захоронения. Там следователи при помощи судмедэкспертов нашли фрагменты костей человеческого тела.

После проведения необходимых экспертиз, фигуранту убийства будет объявлено о подозрении.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что на Волыни мужчина отсидел за убийство отца, а на следующий день после выхода из тюрьмы убил и мать.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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