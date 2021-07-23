Общество

В Италии вводят COVID-пропуска

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В Италии вводят COVID-пропуска

В Италии с 6 августа на фоне новой вспышки коронавируса вводят COVID-пропуска. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Этот шаг позволит лицам в возрасте от 12 лет и старше, которые имеют хотя бы одну прививку от коронавируса, получить доступ к целому ряду мест, включая закрытые рестораны, кинотеатры и тренажерные залы.

В то же время, проездной для транспорта не понадобится.

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Отмечается, что коронавирус снова набирает обороты в Италии из-за Delta-штамма. За последнюю неделю число новых случаев заболевания удвоилось, и в четверг было зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения.

Ранее мы писали о том, что около половины итальянцев в настоящее время полностью вакцинированы. Всего с начала эпидемии в Италии было подтверждено более 4,3 млн случаев инфицирования, из них почти 128 тыс. смертей, связанных с COVID-19.

Также сообщалось, что в Англии зафиксировали вспышку COVID-19 среди молодежи.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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