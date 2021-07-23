В аргентинских паспортах появился “гендер Х”

Граждане Аргентины смогут не указывать мужской или женский пол в документах, выбрав вместо этого третье значение – "гендер Х". Указ об этом подписал президент страны Альберто Фернандес и выдал в среду, 21 июля первые три экземпляра таких документов.

В своей речи президент Аргентины подчеркнул, что "государству не должно быть дела до сексуальной ориентации его граждан или до того, с каким полом они себя идентифицируют".

Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать. Они всегда существовали, просто раньше это скрывалось. Замалчивая эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы человек, лишаем их возможности быть счастливыми.

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Знак "Х" в графе "пол" будет иметь следующие значения: небинарный, неопределенный, самовоспринимаемый или другие варианты, с которыми может идентифицировать себя человек, не ощущающий себя ни мужчиной, ни женщиной.

Третий гендер уже используется в документах Австралии, Новой Зеландии, Канады, Мальты, Индии и Непала. В начале июля власти США анонсировали появление "гендера X" в паспортах в ближайшие несколько лет.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что на Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер.

Напомним, что ранее сенат Аргентины проголосовал за принятие закона, который позволяет проводить аборты без медицинских показаний при сроке беременности до 14 недель. До этого в католической Аргентине действовал суровый закон об абортах.

По материалам: Подробности