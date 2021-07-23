Общество

Ряд областей Украины находится под угрозой чрезвычайной пожарной опасности

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24-26 июля навостоке Украины, атакже вВолынской иЖитомирской областях, 26июля ивоЛьвовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ряд областей Украины находится под угрозой чрезвычайной пожарной опасности

©pixabay.com

Вомногих случаях причиной масштабных пожаров вприродных экосистемах становится человеческий фактор. Граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Вдневное время пожар бывает сложно заметить, занесколько часов при умеренном ветре огонь может охватить значительную площадь. Сбои вэлектроснабжении объектов или электростанций вблизи лесов также могут стать причиной пожара.

Сообщайте окострах, оставленных без присмотра. Если вызаметили пожар, который быстро распространяется ивыходит из-под контроля, немедленно заявите онем впожарную службу.

Ряд областей Украины находится под угрозой чрезвычайной пожарной опасности

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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