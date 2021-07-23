Общество

Погода в Украине 24 июля: преимущественно без осадков

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Всубботу, 24июля, вУкраине ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, лишь назападе местами, атакже вЖитомирской иСумской областях пройдут небольшие дожди, местами— сгрозами.

Погода в Украине 24 июля: преимущественно без осадков

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +15…+20 °С, днем температура воздуха составит +24…+26 °С.

Назападе температура воздуха составит +14…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +24…+27 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+16…+17 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+28 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +16…+19 °С, днем воздух прогреется до+26…+27 °С.

Погода в Украине 24 июля: преимущественно без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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