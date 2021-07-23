Общество
Погода в Украине 24 июля: преимущественно без осадков
Всубботу, 24июля, вУкраине ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, лишь назападе местами, атакже вЖитомирской иСумской областях пройдут небольшие дожди, местами— сгрозами.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +15…+20 °С, днем температура воздуха составит +24…+26 °С.
Назападе температура воздуха составит +14…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +24…+27 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+16…+17 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+28 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +16…+19 °С, днем воздух прогреется до+26…+27 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo