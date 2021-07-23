Общество

Погода на 23 июля: синоптики дали прогноз

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Погода на 23 июля: синоптики дали прогноз

Погода в Украине в пятницу, 23 июля, будет солнечной. Дожди, ветер и грозы отступят почти со всей территории страны.

В пятницу синоптики прогнозируют потепление на несколько градусов. Однако не будет сильной жары.

На всей территории будет в среднем +23…+26 градусов. То есть столбик термометра ни в одном из регионов не пересечет отметку +30 градусов. Также в большинстве областей осадков не прогнозируют. Возможен дождь только на:

  • Буковине;
  • Закарпатье.

 Также мы писали о том, что в Польше "зверствует" разрушительный ураган с дождями.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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