Общество
Погода на 23 июля: синоптики дали прогноз
Погода в Украине в пятницу, 23 июля, будет солнечной. Дожди, ветер и грозы отступят почти со всей территории страны.
В пятницу синоптики прогнозируют потепление на несколько градусов. Однако не будет сильной жары.
На всей территории будет в среднем +23…+26 градусов. То есть столбик термометра ни в одном из регионов не пересечет отметку +30 градусов. Также в большинстве областей осадков не прогнозируют. Возможен дождь только на:
- Буковине;
- Закарпатье.
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По материалам: Подробности