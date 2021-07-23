Мужчина “сменил пол”, чтобы обойти COVID-ограничения в аэропорту

В аэропорту Индонезии полиция задержала мужчину, который надел никаб (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз) и пытался воспользоваться справкой своей жены о ПЦР-тесте на коронавирус.

Сначала мужчине в женском одеянии удалось перехитрить сотрудников аэропорта в Джакарте при проверке документов перед полетом. Пассажир использовал удостоверение личности своей жены и документы о прохождении теста на COVID-19, пишет u-news.com.ua.

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Фиктивную "смену пола" пассажира обнаружили уже в самолете по пути в город Тернате, куда и следовал нарушитель эпидемиологических норм. Одна из бортпроводниц заметила, как женщина вошла в туалет, но вышла без никаба и "превратилась" в мужчину.

Оказалось, что пассажир на самом деле инфицирован коронавирусом – ПЦР-тест показал положительный результат. Пока что мужчину поместили в самоизоляцию, он находится дома. Позже правоохранители продолжат расследование.

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По материалам: Подробности