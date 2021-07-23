COVID в Украине: число зараженных стремительно растет

В Украине за минувшие сутки обнаружили 763 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

За сутки госпитализировали 446 человек; летальных исходов – 21; выздоровели – 639 человек. За вчера протестовали методом ПЦР – 18 411 человек, методом ИФА – 7630 человек, экспресс-тестами – 14 016 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 247 419 человек; выздоровели – 2 183 642 лица; летальных исходов – 52 811; проведения ПЦР-тестов – 11 239 813.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новые случаи заражение штаммом "Дельта".

По материалам: Подробности