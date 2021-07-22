Общество

В Украину снова идет потепление

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В Украину снова идет потепление

В воскресенье в Украину придет потепление. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +31 в восточных областях и до +29 – в западных.

Несмотря на то, что 25 июля будут дожди и грозы во Львовской, Закарпатской и Волынской областях, температура воздуха в западных регионах поднимется. Днем будет +25+29, а ночью +12+15.

На юге и востоке страны днем потеплеет до +31. В центральных и северных областях днем будет +26+28, а ночью +14+17.

26 июля погода также будет теплая, хотя на западе страны передают дожди.

Также мы писали о том, что в Польше "зверствует" разрушительный ураган с дождями.

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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