Общество

В Киеве открыли автовокзал: как он выглядит после реконструкции

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В Киеве открыли автовокзал: как он выглядит после реконструкции

В четверг, 22 июля, в Киеве после реконструкции открыли приватизированный Центральный автовокзал. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрпас", которая управляет автовокзалом и еще 23 автостанциями в Киеве и области.

По словам директора компании Максима Скляренко, ее цель – построить в Украине современный автостанционный бизнес с сервисом европейского уровня.

"Мы превратили Центральный автовокзал Киева в современный транспортный хаб, фактически "аэропорт для автобусов", где пассажирам комфортно и безопасно, есть магазины, фудкорт, отель. Мы полностью изменили бизнес-модель, обеспечили прозрачные условия работы для перевозчиков и запустили онлайн-сервис по продаже билетов. А в ближайшее время предложим пакет IT-решений по управлению бизнесом для перевозчиков", – рассказал Скляренко.

По его словам, в модернизацию Центрального автовокзала вложили 100 миллионов гривен, еще 20 инвестировали в разработку IT-решений: омниканального сервиса по продаже билетов и автостанционного решения, которое включает автоматизацию процессов, диспетчеризацию, интегрированную базу данных рейсов, обмен данными с перевозчиками и другими автостанциями. "Укрпас" запустил онлайн-маркетплейс, где можно купить билеты на рейсы официальных перевозчиков по Украине и Европе. В развитие IT-составляющей в ближайший год инвесторы планируют вложить еще 70 млн гривен.

Сейчас на обновленном Центральном автовокзале увеличили количество платформ с 12 до 30, создали комфортные залы ожидания и фудкорт, установили эскалаторы, лифты и пандусы, сделали комнату матери и ребенка и отель на 34 номера.

Для безопасности пассажиров с 1 октября вход на платформы будет ограничен. Попасть можно будет только по посадочному талону с QR-кодом – он действителен для пассажиров и сопровождающих.

Директор "Укрпас" также отметил, что для дальнейшего развития отрасли необходимы законодательные изменения, которые восстановят регулирование работы автостанций и подтолкнут реформу пассажирских перевозок. Такие изменения, по словам Скляренко, поспособствуют привлечению инвестиций в инфраструктуру, обновление автобусных парков и более комфортные и безопасные путешествия для украинцев.

Киевский центральный автовокзал и еще 23 станции в столице и области были приватизированы в марте 2020. Главный автовокзал Киева реконструировали впервые за 60 лет. Развитием сети автостанций занимается компания "Укрпас".

В Киеве открыли автовокзал: как он выглядит после реконструкции

В Киеве открыли автовокзал: как он выглядит после реконструкции

В Киеве открыли автовокзал: как он выглядит после реконструкции

Читайте также, на столичной станции "Контрактовая площадь" начало действовать электронное табло, которое показывает пассажирам время до прибытия поезда, а не от отправления. За период 2021 года на остановках будут установлены 12 подобных видов дисплеев.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о намерении превратить вокзалы Украины в торгово-развлекательные комплексы. Шесть украинских вокзалов перейдут в концессию (договор между государством и предпринимателем).

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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