В Киеве открыли автовокзал: как он выглядит после реконструкции

В четверг, 22 июля, в Киеве после реконструкции открыли приватизированный Центральный автовокзал. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрпас", которая управляет автовокзалом и еще 23 автостанциями в Киеве и области.

По словам директора компании Максима Скляренко, ее цель – построить в Украине современный автостанционный бизнес с сервисом европейского уровня.

"Мы превратили Центральный автовокзал Киева в современный транспортный хаб, фактически "аэропорт для автобусов", где пассажирам комфортно и безопасно, есть магазины, фудкорт, отель. Мы полностью изменили бизнес-модель, обеспечили прозрачные условия работы для перевозчиков и запустили онлайн-сервис по продаже билетов. А в ближайшее время предложим пакет IT-решений по управлению бизнесом для перевозчиков", – рассказал Скляренко.

По его словам, в модернизацию Центрального автовокзала вложили 100 миллионов гривен, еще 20 инвестировали в разработку IT-решений: омниканального сервиса по продаже билетов и автостанционного решения, которое включает автоматизацию процессов, диспетчеризацию, интегрированную базу данных рейсов, обмен данными с перевозчиками и другими автостанциями. "Укрпас" запустил онлайн-маркетплейс, где можно купить билеты на рейсы официальных перевозчиков по Украине и Европе. В развитие IT-составляющей в ближайший год инвесторы планируют вложить еще 70 млн гривен.

Сейчас на обновленном Центральном автовокзале увеличили количество платформ с 12 до 30, создали комфортные залы ожидания и фудкорт, установили эскалаторы, лифты и пандусы, сделали комнату матери и ребенка и отель на 34 номера.

Для безопасности пассажиров с 1 октября вход на платформы будет ограничен. Попасть можно будет только по посадочному талону с QR-кодом – он действителен для пассажиров и сопровождающих.

Директор "Укрпас" также отметил, что для дальнейшего развития отрасли необходимы законодательные изменения, которые восстановят регулирование работы автостанций и подтолкнут реформу пассажирских перевозок. Такие изменения, по словам Скляренко, поспособствуют привлечению инвестиций в инфраструктуру, обновление автобусных парков и более комфортные и безопасные путешествия для украинцев.

Киевский центральный автовокзал и еще 23 станции в столице и области были приватизированы в марте 2020. Главный автовокзал Киева реконструировали впервые за 60 лет. Развитием сети автостанций занимается компания "Укрпас".

Читайте также, на столичной станции "Контрактовая площадь" начало действовать электронное табло, которое показывает пассажирам время до прибытия поезда, а не от отправления. За период 2021 года на остановках будут установлены 12 подобных видов дисплеев.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о намерении превратить вокзалы Украины в торгово-развлекательные комплексы. Шесть украинских вокзалов перейдут в концессию (договор между государством и предпринимателем).

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По материалам: Подробности