Общество
В Черкассах голый мужчина катался на крыше авто (видео)
В Черкассах по городу на крыше автомобиля катался практически полностью голый мужчина. Видео происшествия опубликовали в Factbook в сообществе "За рулем Черкассы".
В карты проиграл? Его возили так по всему городу.
В комментариях пользователи пишут, что мужчина мог проиграть спор или же был в нетрезвом состоянии.
На кадрах ролика видно, что мужчина сидит на крыше движущегося автомобиля.
Ранее мы писали о том, что в Днепре голый мужчина прыгнул с ТРЦ.
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По материалам: Подробности