Общество

В Черкассах голый мужчина катался на крыше авто (видео)

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В Черкассах голый мужчина катался на крыше авто (видео)

В Черкассах по городу на крыше автомобиля катался практически полностью голый мужчина. Видео происшествия опубликовали в Factbook в сообществе "За рулем Черкассы".

В карты проиграл? Его возили так по всему городу.

В комментариях пользователи пишут, что мужчина мог проиграть спор или же был в нетрезвом состоянии.

На кадрах ролика видно, что мужчина сидит на крыше движущегося автомобиля.

Ранее мы писали о том, что в Днепре голый мужчина прыгнул с ТРЦ. 

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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