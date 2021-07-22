Погода в Украине на 22 июля: где пройдут дожди

Погода в Украине в четверг, 22 июля, будет прохладной и дождевой. Жара наконец отступит с Юга и Востока. Солнце выглянет лишь в северных областях.

В четверг температура воздуха в большинстве регионов будет держаться на уровне +22…+24. Теплее – традиционно на Юге, прохладнее – на Западе.

Температура воздуха в южных и восточных областях наконец опустится. Например, в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях прогнозируют +24…+28 градусов.

Ранее мы писали о том, что Украину ждут две волны похолодания до конца июля.

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По материалам: Подробности